Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий оглядач із Ізраїлю Давид Шарп. Він пояснив, що важливим у цій операції є дальність – завод розташований за 1300 кілометрів углиб Росії. Удар було нанесено серед білого дня, ймовірно через те, що ціль дуже далека, і безпілотник мав подолати понад 1300 кілометрів.

Дивіться також На російському заводі "Купол" пошкоджено 4 цехи з виробництва БпЛА після атаки СБУ, – росЗМІ

ППО Росії не змогло відбити атаку

Він пояснив, що безпілотники часто не літають по прямій і рухаються з відносно невеликою швидкістю. Через це вони не встигають діяти в темний час доби, хоча саме темний час є найбільш прийнятним для атаки з огляду на протиповітряну оборону та вогневі групи противника. Крім того, ППО Росії не впоралося зі своїми завданнями.

У випадку, якщо вдасться зупинити виробництво на цьому заводі або суттєво його зменшити, Росія втратить значну кількість важливих боєприпасів та систем. Ракети "Тор" відіграють велике значення у всьому, що стосується боротьби з українськими безпілотниками та українськими ракетами,

– сказав Давид Шарп.

Він додав, що ці ракети прикривають позиції на лінії фронту та об'єкти в тилу – як ближні, так і дальні. Зокрема, теоретично вони могли б ефективно протидіяти загрозам безпілотників, які атакували саме місце їх виробництва.

Такі атаки відволікають ресурси росіян

Втім, влучання сталося, загинули співробітники підприємства. Матеріальні збитки та ступінь пошкоджень поки що невідомі. Проте навіть якщо не вдалося повністю зупинити виробництво, такого роду удари мають значення – зокрема психологічний вплив на працівників.

Це свого роду декларація, яка говорить російській владі, що ми можемо дотягнутися до ваших важливих об'єктів на всій глибині території, будемо це повторювати і нарощувати зусилля. Звичайно, це відволікає ресурси росіян, адже вони змушені активніше захищати такі об'єкти,

– сказав Шарп.

Він додав, що щоб знищувати такі виробництва, дії мають носити системний характер. Потрібно прагнути розробляти таку зброю, яка при влучанні призводитиме до зупинки виробництва.