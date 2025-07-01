Успішну атаку далекобійні дрони здійснили вранці 1 липня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерела в СБУ.

Дивіться також Вибухи в Росії та на окупованих територіях: що відомо про нічну атаку 30 червня – 1 липня

Удар був здійснений по виробничих потужностях і складських приміщеннях заводу. Він розташований у республіці Удмуртія.

Відстань до цілі – понад 1300 кілометрів.

Зафіксовано щонайменше два влучання по корпусах заводу. Після того там спалахнула пожежа.

Це підприємство на замовлення міноборони Росії виробляє зенітно-ракетні комплекси "Тор" та "Оса", а також є розробником ударних безпілотників "Гарпія".

Цей завод перебуває під міжнародними санкціями як об'єкт російського військово-промислового комплексу.

СБУ з хірургічною точністю продовжує завдавати ударів по підприємствах ВПК РФ, які працюють на війну проти України. Кожна така спецоперація знижує наступальний потенціал ворога, порушує ланцюги військового виробництва та демонструє: навіть у глибокому тилу Росії немає безпечних зон для її військової інфраструктури,

– зазначило джерело в СБУ.