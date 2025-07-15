Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Что известно о сбитом "юбилейном" дроне типа "Шахед"?

Журналисты отметили, что получили от собственных источников фото обломка сбитого "юбилейного" российского дрона типа "Шахед". На нем, кроме серийного номера, возможно обратить внимание и на дополнительную маркировку "С3ВК".

Это дополнительная надпись служит для обозначения системы спутниковой навигации. В этом конкретном случае – в сбитом "Шахеде" была установлена 12-канальная "Комета-М", которая сейчас является наиболее помехозащищенным российским решением,

– говорится в материале.



Сбит 30-тысячная "юбилейная" "Герань-2" в Украине / Фото Defense Express

Журналисты напомнили, какие были предыдущие номера российских "Шахедов". Наиболее массовым являются номера типа "Ы", которые производят в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. Там же производят дроны с индексом, начинающимся с букв "Ъ" и "Э".

В то же время еще существовали номера, начинавшиеся на "К", "КБ", "КЦ". Их производили на заводе "Купол" в Ижевске, который недавно эффективно поразили украинские дальнобойные дроны.

Как враг увеличил производство своих ударных дронов?

В издании отметили, что "Шахеды" с индексом "Ы" враг начал использовать с июля 2023 года. В феврале 2024 года были зафиксированы номера с этим индексом более 2 600. А предыдущий известный номер с точной привязкой к дате, в 20-х числах декабря 2024 года, – "Ы11934".



"Герань-2" с маркировкой "Ы002" в июле 2023 года / Фото Defense Express

То есть за первые полугодия, 2023 года было в целом произведено около 2,5 тысячи в серии "Ы", за весь 2024 год до 10 тысяч, а за 7 месяцев 2025 года – 18 тысяч. То есть говорится о действительно стремительном увеличении производства "Шахедов" и это, опять же только об одном виде с маркировкой "Ы",

– говорится в материале.

В конце концов журналисты отмечают, что построение любых зависимостей и прогнозирование продолжения аналогичных темпов роста производства этих дронов могут быть ошибочными. Ведь дело в том, что любое производство рано или поздно, но выходит на так называемое "плато" и упирается в "потолок".

Оно может быть ограничено не возможностями финальной сборки самой конечной продукции, а наличием соответствующего количества компонентов. Например, помехозащищенных антенн спутниковой навигации или боевых частей. Также это вопрос расхода ресурсов.

Согласно взлому документации "Алабуги" по производству "Шахедов", плановая цена одного "Шахеда" при массовом производстве на уровне 2023 года составляла 193 тысячи долларов США.

Актуальная стоимость одного "Шахеда" в РФ, точнее "Герань-2", пока неизвестна. С одной стороны, РФ начала устанавливать более дорогие системы спутниковой навигации, с другой – начала экономить на компонентах, например, с осени 2024 года двигатели – без стартера,

– пишет Defense Express.



Упрощенный двигатель типа MD550 для Shahed-136 / Фото Defense Express

Если оставить ориентировочную цифру в 200 тысяч долларов за один "Шахед", то ежемесячное производство на уровне 3 000 единиц обходится России в 0,6 миллиарда долларов, или 7,2 миллиарда в год.

Впрочем, если считать, исходя из условных, но все чаще упоминаемых 1 000 "Шахедов" в сутки, то речь идет уже об около 73 миллиардов долларов ежегодно. Это примерно половина всего бюджета России на войну или около 20% общего годового бюджета страны.