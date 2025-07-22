Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в Главном управлении разведки МОУ, передает 24 Канал. По отдельным данным, дрон также может нести боевую часть до 15 килограммов.

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Что известно о новом дроне?

Беспилотник имеет фюзеляж типа дельта-крыло, что подобен "Шахеда" и "Герань-2", однако значительно меньше. Все составляющие и блоки – китайского происхождения.

Интересно, что почти половина из них (полетный контроллер с автопилотом, навигационные модули и антенны, датчик воздушной скорости и трубка Пито) от китайской компании CUAV Technology. Она специализируется на исследованиях, разработках и производстве системных модулей и приложений для БпЛА.

К слову, в октябре 2022 года компания объявила об ограничении поставок своей продукции в Украину и Россию с целью недопущения ее использования в военных целях. Однако в 2023 году страна-агрессор представила дрон вертикального взлета якобы собственной разработки, который оказался доступным на Aliexpress изделием CUAV Technology.

Компоненты китайского происхождения в дроне / Скриншот 24 Канала

Кроме продукции CUAV, в таких беспилотниках использованы двигатель и электронный модуль зажигания бренда DLE (Mile Haoxiang Technology Co., Ltd.), сервоприводы KST, FPV-камера Razer производства Foxeer Technology, модуль передачи данных Mayatech RFD900X, видеопередатчик ReadyToSky, регулятор питания Hobbywing Technology и аккумулятор HRB Power.

Обратите внимание! Более подробная информация доступна на портале War&Sanction по ссылке.

Также БпЛА оснащен китайской копией австралийского модуля RFD900x компании RFDesign для передачи данных на большом расстоянии – до 40 километров в прямой видимости в зависимости от антенны. Устройство позволяет организовывать канал передачи данных от беспилотника к его наземной станции или другому дрону, расширяя разведывательные возможности.

Напомним, недавно в России показали производство "Шахедов" и их запуск из пикапов. По словам военного эксперта Игоря Романенко, враг ищет возможности поднимать ударные БпЛА на большую высоту – от 1,5 до 4 километров, из-за чего эффективность украинских мобильных групп ПВО снижается.