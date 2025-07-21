Генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире 24 Канала отметил, что во время такого запуска "Шахедов" их трудно обнаружить и затем уничтожить.

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Враг модернизирует БпЛА и меняет тактику запуска

Военный эксперт рассказал, что направляется трейлер, который тянет контейнеры, при подъеме дроны-камикадзе запускаются по несколько подряд.

Таким образом достигается автономность. Можно маневрировать, запускать их из разных мест. Поэтому их трудно обнаруживать. Враг совершенствуется технически, происходит модернизация средств, это влияет и на тактику их применения,

– объяснил Романенко.

Например, враг ищет возможности поднимать "Шахеды" на большую высоту: от 1,5 до 4 километров. Из-за этого, по его словам, эффективность украинских мобильных групп ПВО снижается. Кроме того, россияне применяют реактивные двигатели, добавляют более мощную боевую часть. Все это влияет на изменение тактики врага.

Украине, как подытожил генерал-лейтенант, надо на это реагировать, разрабатывать адекватные меры противодействия, чтобы иметь возможность эффективно уничтожать такие воздушные цели противника.

Напомним, Украина ищет способы противодействия "Шахедам", один из таких – быстрые дроны-перехватчики. Они способны отрабатывать по вражеским дронам, которые летят на больших высотах.