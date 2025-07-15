Россия способна за одну атаку запускать несколько сотен дронов. Остановить нашествие вражеских беспилотников способны только многочисленные дроны-перехватчики, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Как Украине противостоять нашествию "Шахедов"?

Ранее Украина для сбивания "Шахедов" использовала мобильные огневые группы, оснащенные зенитными пулеметами, тепловизорами и планшетами. Однако оккупанты изменили тактику. Их дроны теперь летят на высоте более 3 000 метров, вне досягаемости пулеметов, и стремительно атакуют цель.

Поэтому эффективность перехвата вражеских целей упала с более 95% до 86% в прошлом месяце – то есть прорывов стало втрое больше.

Перехватить БпЛА на таких высотах способны малые быстрые дроны-перехватчики.

Напомним, что в 2024 году Украина начала быстро модифицировать свои ударные FPV-дроны для перехвата российских разведывательных БпЛА. Украинские силы на сегодня успешно и массово уничтожают вражеские дроны-разведчики. Теперь она уже производит дроны-перехватчики для "Шахедов".

Среди новых моделей – аэродинамические квадрокоптеры-"пули" (например Wild Hornet Sting), дельтовидные аппараты и классические формы.

Цена – от 1 000 до 5 000 долларов в зависимости от скорости, дальности и выносливости. Многие из них закупаются через частные сборы, как, например, у Сергея Стерненко.

Украинские власти, в частности президент Зеленский, недавно заявлял о том, что перехватчики работают особенно эффективно.

Интересно, что некоторую информацию сообщает даже российская сторона.

Так, Алексей Рогозин, гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации России, заявил в своем Telegram, что украинские перехватчики сбили более 500 "Шахедов" в рамках инициативы "Чистое небо" для защиты Киева – с применением дронов, управляемых радарами и визуальными сенсорами.

"Фактически, это городской купол противодействия дронам, построен на массовом использовании малых перехватчиков, прежде всего FPV-дронов. В систему входят расчеты на автомобилях, центр мониторинга и координации, а также учебный центр", – рассказывает Рогозин.

Он считает, что достаточно большая волна "Шахедов" может прорвать украинскую противовоздушную оборону, но признает, что теперь атаковать стало дороже, чем защищаться.

Известно, что АОЗ заключила контракты на поставку "десятков тысяч" беспилотников-перехватчиков. Если производитель способен изготовить больше дронов, чем Украина может оплатить, – это могут профинансировать страны-союзники.