Об этом в эфире 24 Канала отметил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, добавив, что в среднем каждый месяц Россия набирает в войска до 25 тысяч человек.

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Сколько бойцов хочет одномоментно сосредоточить враг?

Россия также активно проводит работу по вербовке иностранных граждан и пытается усилить свои войска с помощью союзника – Северной Кореи. Это нужно Кремлю для того, чтобы получить молодой ресурс, потому что военнослужащие КНДР, по словам Федоренко, в основном – это молодые ребята с высоким уровнем физической подготовки и принудительной мотивацией для выполнения боевых задач.

Путин ищет как пополнить российскую армию отовсюду, потому что объявление в России мобилизации несет за собой риски для его пребывания у власти. Ведь это вызывает негативную реакцию среди российского населения.

Может ли Путин с этой боевой способностью (25 тысяч человек ежемесячно) получать те результаты, которых желает (оперативные прорывы)? Очевидно, что нет,

– озвучил Федоренко.

Командир 429 отдельного полка "Ахиллес" объяснил, что из-за этого враг пытается привлечь дополнительный человеческий ресурс, чтобы на определенном отрезке фронта одномоментно иметь 50 – 60 тысяч бойцов для наращивания ударно-штурмовых действий и определенного вклинивания в оперативное пространство СОУ.

Как противодействовать террору врага?

Федоренко отметил, что Украине надо развивать дронные системы вместе с другими видами оружия. Речь идет не только о FPV-дронах или разведывательных, а о тех беспилотных летательных аппаратах, которые могли бы работать довольно глубоко в тылу противника. Он подчеркнул, что стоит уничтожить как можно больше законных военных целей на территории России.

Поскольку враг не может достичь успеха на фронте, он пытается стрелять по объектам критической инфраструктуры, по тем, что обслуживают ВПК, а основное – терроризировать гражданское население.

"Мы должны нарастить в моменте способность и дополнительно доучить личный состав, который сможет подготовить дроны-перехватчики. Этим активно занимается 429-й полк "Ахиллес" вместе с другими крепкими подразделениями. Средства, которые по техническим характеристикам могут сбивать "Шахеды", уже есть у нас на вооружении", – сообщил Федоренко.

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" отметил, что с каждым днем удается сбить все больше вражеских дронов-камикадзе. По его словам, надо преодолеть вызов, который возникнет до конца этого года. Он пояснил, что Россия понимает, что Украина активно развивает средства ПВО, в частности дроны-перехватчики, поэтому эффективность "Шахедов" снизится.

Поэтому россияне пытаются изготавливать реактивные "Шахеды": они уже демонстрировали их испытания. В связи с этим Украине надо будет создать перехватчик и для таких дронов. Специалисты этим уже занимаются, но это нужно делать максимально оперативно. Федоренко подытожил, что для того, чтобы выстоять и противодействовать российским угрозам, стоит сохранять единство и продолжать поддерживать СОУ.