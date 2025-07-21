На этот раз операторы дронов сбили 17 российских беспилотников. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение 28-й ОБМр имени Рыцарей Зимнего Похода.

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Как россияне начали использовать "ухилянтов"?

На Торецком направлении продолжаются ожесточенные бои, и российские войска все чаще запускают дроны по украинским позициям. Теперь БпЛА с системами противодействия украинским средствам ПВО.

В частности, враг начал оснащать беспилотники системами, которые обнаруживают зенитные FPV-дроны и пытаются уклоняться от них. Именно такие "умные" дроны наши военные в шутку назвали "ухилянтами".

Впрочем, для зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады это не стало проблемой. Экипажи перехватчиков БпЛА уже имеют опыт в борьбе с такими целями и хорошо знают, как перехватить даже самые защищенные дроны.

Уничтожение вражеских дронов на фронте: смотрите видео

Как отметили в 28 ОМБр, благодаря работе воинов только за последний период было уничтожено 17 вражеских беспилотников и спасли жизни. Среди БпЛА – разведывательные Zala, Supercam и "Гербера", а также ударные "Ланцет", "Куб" и даже редкий V2U.

К слову, у россиян опасная новая тактика с дронами. Единственный способ нейтрализовать ее – выявить их операторов и нанести удар.