Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Призываем направляться в укрытие жителей регионов, где объявили опасность, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.

Смотрите также "Маленький Шахед": что известно о новом российском дроне из китайских компонентов

Куда летят вражеские дроны?

00:14, 24 июля

  • БпЛА на границе Николаевщины и Одесской области, курс – северный.
  • БпЛА в акватории Черного моря, курсом на Белгород-Днестровский район.
  • БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины, курс – южный.
00:05, 24 июля

23:54, 23 июля

  • БпЛА в восточной части Черниговщины, курс – южный и юго-западный.
  • БпЛА в акватории Черного моря, курс – западный и северо-западный.
22:53, 23 июля

Черниговская область – угроза ударных БпЛА!

БпЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс – юго-западный.