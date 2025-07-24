Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Призываем направляться в укрытие жителей регионов, где объявили опасность, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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