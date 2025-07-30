Забавный момент удалось поймать на видео. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу @prettyladypenny.

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Чем кот рассмешил сеть?

Впервые Пенни решила запрыгнуть в холодильник еще в июне. "Охлаждаюсь из-за жары, конечно! Но мама этого не понимает", – так ее владелица подписала видео, которое опубликовала в соцсетях.

На этих кадрах видно, как женщина несколько раз пыталась вытащить любимца, но животное упорно цеплялось за свою "зону комфорта" и "боролась" за право оставаться там, прямо среди продуктов.

Кошка залезла в холодильник и не хотела оттуда вылезать: смотрите видео

В конце июля Пенни решила повторить свой "подвиг". Хозяйка опубликовала новое фото, на котором она внимательно "изучает" содержимое холодильника. "Мама была невнимательной. Я снова это сделала", – говорится в описании к публикации.



Кошку снова "застукали на месте преступления" / Фото с инстаграм-страницы prettyladypenny

Как реагируют в сети?

В комментариях люди поддерживали Пенни, ведь на улице – жара. Мол, можно понять желание животного "охладиться". Некоторые даже называют холодильник "раем для кота". А есть и такие, которые пишут, что охотно и сами бы спрятались туда, если бы могли поместиться.

"Ох, конечно, это же рыжий кот", – написал один из подписчиков. Дело в том, что в сети давно шутят о том, что коты именно такого окраса – хаотичные, гиперактивные и часто попадают в курьезные ситуации. На самом деле это просто стереотип, не подкрепленный научными доказательствами.

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