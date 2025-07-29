Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Клэр. Сообщение об этом собрало уже более 230 тысяч лайков.

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Что тронуло Клэр и ее подписчиков?

Видеоролик, на котором Джинджер обеспокоенно ходит по дому, пытаясь найти партнера своей владелицы, завирусился в социальных сетях. "Я о многом жалею, но об этом жалею больше всего", – написала девушка в описании к своей публикации.

На опубликованном видео видно, как кот обеспокоенно ходит по дому, топчется у входной двери и как будто ожидает, что кто-то вот-вот вернется. Клэр объяснила, что ее любимец просто не может понять, что бывший уже не будет жить вместе с ними.

Клэр уточнила, что рассталась со своим партнером примерно за месяц до этой публикации. Девушка также рассказала изданию Newsweek, что после разрыва кот каждый вечер, поев, садится у входной двери. Она утверждает, что раньше он никогда так не делал.

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