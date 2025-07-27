Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу lauren_syndi.

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Автор видео – Лорен из Техаса – рассказала, что во время сильной грозы она была не дома, а ее муж Бен остался с котом. Когда Багз испугался грома, Бен мгновенно среагировал: соорудил "крепость" на диване и включил на ютубе подборку успокаивающих видео с птицами и природой.

В подписи к ролику Лорен процитировала мужа: "Гром напугал кота, но я о нем позаботился".

Как мужчина спасает кота от грозы: смотрите видео

Какой была реакция соцсетей?

Этот простой, но теплый жест вызвал шквал положительных эмоций в соцсетях. В комментариях пользователи пишут:

"Вот за такого мужчину я хочу выйти замуж";

"Самый зеленый флаг в мире";

"Мой парень также сшил одеяло для моей старенькой кошечки Баобао, потому что она боится грома".

Как отмечают специалисты PetMD, страх перед грозами у котов – вполне распространенное явление. Их могут пугать не только гром, но и молнии, дождь и даже атмосферные изменения перед бурей.

Ранее кошка из Одессы стала популярной в соцсетях за ее способность вести хозяев в укрытие во время воздушной тревоги.