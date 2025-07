Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на страницу пресс-службы Ватикана в Instagram.

Смотрите также Встреча Зеленского с Папой Римским: Ватикан готов принять у себя переговоры Украины и России

Что было написано на письме из Украины к Папе Римскому?

Верующие из разных стран часто пишут письма Папе Римскому. Их собирает и передает Итальянская почта, которая в свою очередь ведет статистику, из каких стран чаще всего пишут понтифику. В очередной партии писем для Папы Льва XIV было послание из Украины. На линии, где обычно вписывают имя получателя, отправитель написал "К Его Привлекательности" вместо "К Его Святейшеству"

Проблема была только в одной букве. Вместо "To His Holiness" автор письма написал "To His Hotiness".

В целом итальянская почта получает письма к Папе Римскому ежедневно. Понтифику поступают по меньшей мере "100 килограммов писем".

Письма поступают со всего мира, и на данный момент невозможно определить, какая страна пишет Папе больше всего,

– подытожил руководитель сортировочного центра Итальянской почты в Фиумичино Антонелло Чидичимо.

Лев XIV получает немало писем из Украины. Письмо с ошибкой распространила почта страны, а позже фото перепостила португалоязычная Instagram-страница пресс-службы Ватикана.

Однако комментариев относительно такого обращения к Папе Римскому нет ни на сайте пресс-службы Ватикана, ни в их сообщении.

Заметим, Папа Римский Лев XIV был избран на эту должность конклавом кардиналов Католической церкви на второй день голосования. В обычной жизни понтифик носит имя Роберт Фрэнсис Прево. Он является первым Папой-августинцем и к тому же американцем.

Напомним, Папа Римский Лев XIV планирует "перезапустить" диалог с Русской православной церковью и запланировал встречу в субботу, 26 июля, с митрополитом Волоколамским Антонием. О чем они будут говорить – неизвестно.