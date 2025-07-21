Об этом в понедельник, 21 июля, сообщает ANSA со ссылкой на источники, передает 24 Канал. По предварительной информации, необходимая для этого встреча состоится уже в конце недели.

Смотрите также Мир является мучительной мольбой тех, кого пытает война, – Папа Лев XIV обратился к паломникам из Украины

Как Папа Римский хочет наладить контакт с РПЦ?

Источники сообщили изданию, что понтифик планирует провести аудиенцию с митрополитом Волоколамским Антонием. Известно, что он возглавляет Отдел внешнецерковных связей Московского патриархата РПЦ.

Согласно обнародованной информации, это будет первая встреча Папы Римского Льва XIV с Антонием, который представлял патриарха Русской православной церкви Кирилла на похоронах Папы Римского Франциска.

Напомним, еще 9 июля Папа Римский принял на аудиенции президента Владимира Зеленского. Их встреча состоялась в Кастель-Гандольфо – летней резиденции понтифика, расположенной к юго-востоку от Рима.