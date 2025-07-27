Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку lauren_syndi.

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Авторка відео – Лорен із Техасу – розповіла, що під час сильної грози вона була не вдома, а її чоловік Бен залишився з котом. Коли Багз злякався грому, Бен миттєво зреагував: спорудив "фортецю" на дивані та увімкнув на ютубі добірку заспокійливих відео з птахами та природою.

У підписі до ролика Лорен процитувала чоловіка: "Грім налякав кота, але я про нього подбав".

Як чоловік рятує кота від грози: дивіться відео

Якою була реакція соцмереж?

Цей простий, але теплий жест викликав шквал позитивних емоцій у соцмережах. У коментарях користувачі пишуть:

"Ось за такого чоловіка я хочу вийти заміж";

"Найзеленіший прапор у світі";

"Мій хлопець також зшив ковдру для моєї старенької кішечки Баобао, бо вона боїться грому".

Як відзначають фахівці PetMD, страх перед грозами у котів – цілком поширене явище. Їх можуть лякати не тільки грім, а й блискавки, дощ та навіть атмосферні зміни перед бурею.

Раніше кішка з Одеси стала популярною у соцмережах за її здатність вести господарів до укриття під час повітряної тривоги.