Об этой курьезной ситуации сообщило издание The Star, передает 24 Канал.

Что известно о курьезном назначении?

Назначение состоялось по всем правилам: с торжественной церемонией, фотосессией и вручением специального документа, подтверждающего новый статус пушистой "руководительницы". На мероприятии присутствовали:

представители железнодорожной компании,

местные власти,

многочисленные сторонники кошачьего менеджмента.

В обязанности Йонотамы входит:

встреча пассажиров,

участие в праздничных мероприятиях, фотосессиях,

а главное – создание позитивной атмосферы на станции.

Работники железной дороги признаются: с появлением хвостатой смотрительницы пассажиров стало больше, а настроение у посетителей – значительно лучше.



Назначение состоялось по всем правилам / Фото из соцсетей

Есть ли у кошки помощники?

Как пишет Tokyo Weekender, кошка не работает в одиночку. Для эффективного "управления" станцией Йонотами назначили двух заместителей – еще двух котов, которые будут помогать ей в выполнении представительских функций. Вместе они образуют настоящую кошачью администрацию, которая уже стала местной туристической изюминкой.



Кошка Йонотамы с "заместителями" / Фото Wakayama Dentetsu

Подобные назначения для Японии – не новость. Станция Кисигавы давно известна своими кошачьими "начальниками", которые не только радуют пассажиров, но и привлекают туристов со всего мира. Местные шутят, что хвостатые чиновники справляются со своими обязанностями не хуже людей, а выглядят при этом значительно симпатичнее.

Есть ли в Украине подобные случаи?

Как известно, во Львове котик, по имени Левчик также занимает важную должность. Он является символом Львова и живет в городском совете с 2019 года и зарабатывает до 4 тысяч гривен на рекламе в Instagram. Заработанные средства Левчик использует для поддержки бездомных животных и ВСУ, собрав 144 тысячи гривен с фондом "Вернись живым".