Після довгої, виснажливої подорожі хочеться кинути сумки прямо на порозі та лягти на ліжко, аби перепочити – але працівники готелів попереджають, що у вашому номері є "огидна" річ, про яку багато гостей взагалі не думають, пише Express.

Що потрібно зробити у готельному номері передусім?

Одна блогерка у тіктоці поділилася "необхідною" річчю, яку робить одразу ж, щойно перетинає поріг готельного номера: вона скидає з ліжка усі декоративні покривала.

Я переконана, що прикраси на ліжку ніколи не перуться,

– поділилася вона у мережі.

На відео видно, що вона відразу ж забирає з ліжка і доріжку, і плед, і подушки, залишаючи тільки звичайні білі простирадла. А деякі мандрівники йдуть навіть далі та радять перевертати подушки, аби не спати на боці, який торкався декоративних подушок, або ж взагалі приносять власні наволочки з собою.

Окрім того, "секретами" чистоти в готелі поділилися й працівники у коментарях до цього вірусного відео.



Експерти радять прибирати декоративні елементи з ліжка в готелі

Колишня покоївка тут – подушки та інші декоративні речі не перуться. Тільки простирадла та наволочки. Склянки та кухлі просто полощуть у ванній кімнаті,

– розповіла одна коментаторка.

Інші люди, що працювали в готелях, підтвердили, що простирадла та декоративні подушки перуть дуже рідко, і зазвичай лише тоді, коли забруднення стають зовсім очевидними.

Та декоративні подушки – це не єдині брудні речі, на які варто звернути особливу увагу, пише Travel+Leisure. Ось до чого варто також придивитися:

Телефони . Стаціонарні телефони майже ніколи не дезінфікують, тож вони можуть бути досить брудними.

. Стаціонарні телефони майже ніколи не дезінфікують, тож вони можуть бути досить брудними. Килими . Вони затримують пил та бактерії, а перуть їх досить рідко.

. Вони затримують пил та бактерії, а перуть їх досить рідко. Барний посуд у шухлядах . Скоріш за все, його лише споліскують, а не миють як слід.

. Скоріш за все, його лише споліскують, а не миють як слід. Ванна. Експерти радять обмежитися душем, а не приймати ванну у готельних номерах – адже там може ховатися пліснява та грибок.

