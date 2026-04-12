Та невелика кількість туристів, що відвідує одну невелику країну Європи, часто називають її "не вартою подорожі", пише Express.

Яку країну відвідує найменше туристів?

Мільйони людей щоліта та щовесни вирушають у подорожі, та є одна країна, яку майже всі оминають з досить простої причини – її просто вважають "нудною". 2024 року там зареєстрували всього 228 579 ночівель у туристичних апартаментах, а це неймовірно маленька кількість порівняно з популярними курортами Європи.

Мовиться про Ліхтенштейн, що не має виходу до моря – і тому навряд чи вважається класичним місцем для відпочинку. Тут немає великих туристичних пам'яток чи пляжів, і багато людей навіть не помічають на мапі крихітну країну між Австрією та Швейцарією.

Втім, ця країна, що є однією з найменших у світі, все ж може похвалитися неймовірними альпійськими пейзажами, замками та неймовірним вибором музеїв. Втім, навіть ті нечисленні туристи, що все ж відходять від звичних маршрутів, аби побувати у Ліхтенштейні, часто залишаються невдоволеними поїздкою та називають країну нудною.

Одна польська блогерка назвала Ліхтенштейн "найнуднішою країною, в якій я коли-небудь була", а також зауважила, що не звинувачує людей, які оминають її, адже вона "не змогла знайти нічого надзвичайного, що могло б мені сподобатися в цьому місці".

В 2022 році Ліхтенштейн взагалі відвідало близько 85 000 туристів, пише Euronews.

