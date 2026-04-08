Після того як ви зібрали ідеальні образи на відпустку, спакували валізу та прибули до готелю, настав час подумати про те, як безпечно зберегти ці речі до повернення додому, пише Travel+Leisure. Адже експерти попереджають: досвідчені злодії не витрачають час на обшукування усього багажу чи готельного номера. Ні, вони вже знають, де шукати цінні речі.

Яких "безпечних" місць у готелі слід уникати?

Можливо, ви вже звикли класти свої цінні речі на певне місце у готельній кімнаті – і, можливо, це місце вже настав час переглянути.

Шухляди у ванній та тумбочки біля ліжка

Може видатися, що якщо приховати речі від очей, це їх убезпечить, втім, експерти заявляють, що це одні з перших місць, що перевіряють злодії. Готельні номери мають стандартне планування, і це дозволяє злодіям дуже ефективно їх обшукувати, пише Club Alliance.



Не варто класти цінності в готельну тумбочку / Фото Pexels

Кишені на блискавці у валізі

Блискавка на внутрішній кишені дає хибне відчуття безпеки ваших цінностей – та це дуже поширене місце сховку, і злодії про це добре знають, тож перевірять його у перші кілька секунд після проникнення у кімнату.

Передні кишені рюкзаків

Тут та сама історія – ці кишені перевіряють у першу чергу.

Косметички

Злодії, на жаль, знають, що жінки часто складають свої прикраси до косметики чи засобів для догляду. Тож якщо ви звикли ховати там персні, сережки чи намиста, час переглянути свою стратегію.

Де зберігати цінні речі натомість?

Тепер, коли ви добре знаєте, куди ювелірні вироби класти не варто, слід розібратися, які місця для сховку будуть надійнішими.

Невеликі немарковані контейнери . Можна покласти прикраси у звичайну непрозору коробочку для таблеток, чи у пляшечку з вітамінами – злодії можуть не зазирнути у неї. Через те, що злодії обмежені у часі та хочуть якомога швидше покинути чужий номер, вони, скоріше за все, не досліджуватимуть кожен побутовий предмет.

. Можна покласти прикраси у звичайну непрозору коробочку для таблеток, чи у пляшечку з вітамінами – злодії можуть не зазирнути у неї. Через те, що злодії обмежені у часі та хочуть якомога швидше покинути чужий номер, вони, скоріше за все, не досліджуватимуть кожен побутовий предмет. Приховані кишені в органайзерах для одягу . Замість того, аби ховати прикраси у найпомітніших кишенях у багажі, пошукайте у контейнерах чи органайзерах щось менш помітне. Зазвичай такі приховані відділення розташовані серед складеного одягу, і це робить їх непомітними.

. Замість того, аби ховати прикраси у найпомітніших кишенях у багажі, пошукайте у контейнерах чи органайзерах щось менш помітне. Зазвичай такі приховані відділення розташовані серед складеного одягу, і це робить їх непомітними. Беріть з собою лише найнеобхідніше. Найефективніший спосіб захистити свої цінні речі – це просто не брати їх з собою. Тож під час пакування добре подумайте, чи варто ризикувати тією чи іншою річчю.

