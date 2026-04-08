После того как вы собрали идеальные образы на отпуск, упаковали чемодан и прибыли в отель, пришло время подумать о том, как безопасно сохранить эти вещи до возвращения домой, пишет Travel+Leisure. Ведь эксперты предупреждают: опытные воры не тратят время на обыск всего багажа или гостиничного номера. Нет, они уже знают, где искать ценные вещи.

Каких "безопасных" мест в отеле следует избегать?

Возможно, вы уже привыкли класть свои ценные вещи на определенное место в гостиничной комнате – и, возможно, это место уже пора пересмотреть.

Ящики в ванной и тумбочки возле кровати

Может показаться, что если скрыть вещи от глаз, это их обезопасит, впрочем, эксперты заявляют, что это одни из первых мест, что проверяют воры. Гостиничные номера имеют стандартную планировку, и это позволяет ворам очень эффективно их обыскивать, пишет Club Alliance.



Не стоит класть ценности в гостиничную тумбочку

Карманы на молнии в чемодане

Молния на внутреннем кармане дает ложное ощущение безопасности ваших ценностей – и это очень распространенное место тайника, и воры об этом хорошо знают, поэтому проверят его в первые несколько секунд после проникновения в комнату.

Передние карманы рюкзаков

Здесь та же история – эти карманы проверяют в первую очередь.

Косметички

Воры, к сожалению, знают, что женщины часто составляют свои украшения к косметике или средств для ухода. Поэтому если вы привыкли прятать там кольца, серьги или ожерелья, время пересмотреть свою стратегию.

Где хранить ценные вещи взамен?

Теперь, когда вы хорошо знаете, куда ювелирные изделия класть не стоит, следует разобраться, какие места для тайника будут надежными.

Небольшие немаркированные контейнеры . Можно положить украшения в обычную непрозрачную коробочку для таблеток, или в бутылочку с витаминами – воры могут не заглянуть в нее. Из-за того, что воры ограничены во времени и хотят как можно скорее покинуть чужой номер, они, скорее всего, не будут исследовать каждый бытовой предмет.

. Можно положить украшения в обычную непрозрачную коробочку для таблеток, или в бутылочку с витаминами – воры могут не заглянуть в нее. Из-за того, что воры ограничены во времени и хотят как можно скорее покинуть чужой номер, они, скорее всего, не будут исследовать каждый бытовой предмет. Скрытые карманы в органайзерах для одежды . Вместо того, чтобы прятать украшения в самых заметных карманах в багаже, поищите в контейнерах или органайзерах что-то менее заметное. Обычно такие скрытые отделения расположены среди сложенной одежды, и это делает их незаметными.

. Вместо того, чтобы прятать украшения в самых заметных карманах в багаже, поищите в контейнерах или органайзерах что-то менее заметное. Обычно такие скрытые отделения расположены среди сложенной одежды, и это делает их незаметными. Берите с собой только самое необходимое. Самый эффективный способ защитить свои ценные вещи – это просто не брать их с собой. Поэтому во время упаковки хорошо подумайте, стоит ли рисковать той или иной вещью.

