Основная причина необычного запрета – местные власти опасаются, что чайки слишком привыкнут к вкусным "подаркам" от туристов и местных, и тогда их станет в городе слишком много, пишет NOS.

Почему в городе в Нидерландах запретили кормить мартынов?

Город Флиссинген расположен на побережье, поэтому неудивительно, что там живет немало чаек – но для того, чтобы птицы не привыкали к еде в городе, а также не приставали к людям, власти приняли запрет на подкармливание.

Впрочем, есть еще одна причина, почему давать пищу птицам запрещают – не все человеческие вкусности им подходят, хотя пернатые в моменте могут на это не мешать, а тогда травятся. Говорится в частности о соленой, сладкую и жареную пищу – например, картофель фри.

Проблема с прикормкой чаек в городе уже "зашла слишком далеко" – и поэтому в мэрии просто не видят другого решения, кроме как ввести непопулярный запрет. Впрочем, пока она мягкая, и штрафов за нарушение не предусмотрено.

Поэтому многие местные, в частности продавцов с лотков на побережье, где продают закуски и мороженое, не уверены, сработает ли запрет. Они часто просят людей не бросать ничего птицам, и все равно находятся те, кто кормят их прямо возле киосков.

Следствие простое – мартыны к этому привыкли и буквально выхватывают еду из рук.

К слову, нашествие чаек – это проблема не только в Флиссингене. С похожими вызовами столкнулись и в Гарлеме, и в Лейдене, и в Гааге. В частности, в Гааге только год назад предлагали подбрасывать мартинам таблетки контрацептивного действия. Впрочем, зоозащитники выразили сомнение в целесообразности такого решения, ведь ареал размножения птиц все равно расположен за пределами города.

Между тем в Великобритании, где подобная проблема также существует, к нарушителям, кормящих птиц, относятся строже, пишет The Sun. В частности аж 13 приморских городков, где существует запрет, штрафуют за кормление мартынов на 100 фунтов стерлингов.

