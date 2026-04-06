Если вы планируете отдых на Тенерифе в ближайшее время, следует избегать нескольких распространенных ошибок, которые могут испортить впечатление от этого невероятного острова, пишет Express.

Какие ошибки туристы чаще всего делают на Тенерифе?

Ежегодно Тенерифе посещает более 7 миллионов туристов – и это делает его самым популярным островом на всем архипелаге, пишет Travel off path. Но для того, чтобы увидеть истинную красоту этого райского места, туристам следует воспользоваться несколькими элементарными советами – именно они помогут избежать распространенных ошибок.

Оставаться только на юге

Юг – это солнечная часть острова, где расположено больше всего отелей, но настоящую "душу" Тенерифе следует искать все же на севере. Поэтому во время путешествия точно нельзя пропустить Анагу, Ла-Оротаву и Гарачико.

Бояться северной погоды

Эта ошибка связана с предыдущим пунктом, но многие отдыхающие действительно опасаются, что отдых на севере острова будет не таким удачным из-за других погодных условий. Но туман в лавровых лесах – это не "плохой" прогноз погоды – это возможность увидеть знакомый курорт с совершенно нового и неожиданного ракурса.

Игнорирование логистики

Особенно важно это для людей, собирающихся исследовать остров на собственном или арендованном автомобиле. Горные дороги могут казаться короткими на карте, и на самом деле серпантинные маршруты требуют времени на прохождение.

Посещение Тейде

Тейде – это активный стратовулкан, поднимающийся над уровнем моря на 3718 метров, и посетить его следует однозначно. Впрочем, время для этого следует подобрать соответствующее – и делать в полдень этого точно не стоит.

Жара и толпы точно не добавят комфорта путешествия, поэтому лучше немного отложить подъем, чтобы добраться до вершины на закате солнца.

"Туристическая" еда

В крупных портах острова часто можно встретить "местную" кухню, которая на самом деле оказывается размороженными полуфабрикатами. Для того, чтобы насладиться настоящей испанской паэльей и морепродуктами, эксперты советуют отправиться на север острова.

