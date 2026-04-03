В авиакомпании убеждены, что Исландия – это настолько красивая страна, что сделать плохие фотографии там просто невозможно. Поэтому если в галерее у вас все снимки размыты, а в углах время от времени появляются пальцы, тогда эта программа именно для вас, пишет Euronews.

Как получить бесплатную поездку в Исландию?

В 2026 году практически все люди имеют доступ к камерам на мобильных телефонах – но это вовсе не означает, что все умеют делать красивые фото. В теории это просто – следует лишь навести камеру и щелкнуть; впрочем, немало людей все еще в результате получают размытые, некачественные снимки, которые иногда еще и перекрывает половина пальца.

Но если вы причисляете себя к числу плохих фотографов, в этот раз этот недостаток может сыграть вам на руку: авиакомпания из Исландии стремится доказать, что "даже самый плохой фотограф может сделать отличные фотографии Исландии".



Туристы могут получить бесплатное путешествие в Исландию

Поэтому национальный перевозчик предлагает оплатить 10-дневную поездку в страну, включая перелет туда и обратно, проживание и карманные деньги, а также 43 000 евро – и все это в обмен на ваши фото и контент в конце путешествия.

Подать заявки могут только те люди, не имеющие профессионального опыта в фотографии и особо не интересуются этим искусством. Впрочем, нужно будет уметь рассказывать о себе на видео и чувствовать себя комфортно во время походов и активного отдыха на свежем воздухе.

Для того, чтобы подать заявку, нужно достичь 21 года, иметь право путешествовать в Исландию, Великобритании и США, а также иметь действительный загранпаспорт. При заполнении заявки на сайте reallybadphotographer.com заявителям задают 6 вопросов о навыках фотографии.

Для того, чтобы увеличить шансы на победу, можно также отправить 60-секундное видео, в котором объясните, почему именно вы являетесь идеальным кандидатом.

