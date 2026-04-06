Українцям, що планують відпочивати в одній дуже популярній іспанській місцині, доведеться заплатити значно більше. Все через туристичний податок, що запровадили всього за кілька днів до популярних для поїздок Великодніх свят, пише Express.

В якому регіоні Іспанії підняли туристичний податок?

Вже з 1 квітня після схвалення регіональним парламентом набув чинності новий закон в Каталонії, згідно з яким регіон подвоює свій туристичний податок. Відтепер у столиці туристичні податки зросли на 100%, а плата за ніч у 5-зірковому готелі зросла з 3,5 євро до 7 євро.

Натомість за межами Барселони плата зростатиме поступово: протягом 2026 та 2027 років плата підніметься лише до 4,5 євро за ніч, а після цього – до 6 євро.

Нові положення також вказують, що міська влада Барселони матиме право підвищувати додаткову суму туристичного податку з 4 євро до 8 євро, але це збільшення буде запроваджуватися поступово, на рівні одного євро на рік. Відтак ліміту у 8 євро податок досягне до 2029 року, пише Catalan News.

Стягувати власну надбавку до 4 євро зможуть також і інші міські ради у північно-східному регіоні країни. Зокрема, подорожчають ночівлі у прибережних Жироні та Коста-Браві. Чверть надходжень з туристичного податку планують направити на ініціативи з доступного житла, натомість інші 75% – на програму Fomento del Turismo. Вона має підтримувати послуги прибирання, безпеки та забезпечення іншої інфраструктури, пов'язаної з туризмом.



В Барселоні зросте туристичний податок

На підтримку цього закону вже висловилися Соціалістична партія Каталонії та Республіканські ліві Каталонії, а також партія Catalunya en Comú.

Делегати переконані, що підвищення податків не відлякає туристів, а підвищення збору – ні що інше, як "здоровий глузд".

