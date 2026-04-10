Возможно, с вами случалось такое на отдыхе: официанты так активно зазывают в ресторан, что проще согласиться, чем отказаться – даже если вы на самом деле не планировали тратить там деньги. Или же на улицах торговцы просто пихают в руки сувениры, а потом настойчиво требуют за это деньги. На итальянском острове Капри такой агрессивный сервис уже стал настоящей проблемой – и местные власти приняли закон, который должен положить ему конец, пишет Tagesschau.

Как на острове Капри будут наказывать за агрессивный сервис?

Несмотря на то, что основное население Капри составляет всего 13 – 15 тысяч человек, в пик сезона остров посещает такое же количество людей ежедневно, пишет Euronews. И чрезмерный туризм уже не первый год остается настоящей проблемой для острова – поэтому ранее местные власти вводили немало различных правил для туристов.



На остров Капри ежегодно путешествует немало туристов

Впрочем, этого сезона правила коснулись защиты туристов от агрессивного сервиса – и это "антинадоедливое" постановление должно защитить путешественников от тех торговцев, что пытаются затянуть отдыхающих в рестораны, или навязывают экскурсии и морские прогулки.

Штрафы за нарушения начинаются от 25 евро, и могут достичь аж 500.

Так власти острова реагируют на многочисленные жалобы гостей острова относительно назойливых продавцов. И в документе прямо написано: предприниматели, владельцы туристических агентств и работники не имеют права привлекать к своим услугам и заведений туристов с помощью навязчивых и агрессивных методов на улицах и в других публичных местах.

