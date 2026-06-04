Для того, чтобы не "развернули" на границе, перед поездкой нужно разобраться, кто же не может выехать из Украины. Об ограничениях для определенных пенсионеров рассказала адвокат Виктория Глушак в комментарии УНИАН.

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Кто не может выезжать за границу?

По словам адвоката, выезд из Украины запрещен для военнообязанных мужчин до 60 лет, даже если они вышли на пенсию досрочно.

Поэтому, если пенсионеру все еще нет 60 лет, он все еще не может легально пересекать государственную границу.

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Если человек, например, в 45 лет выходит на пенсию (есть категория госслужащих, которые имеют право на назначение пенсии за выслугу лет после 45-летия), то он все равно считается военнообязанным,

– объяснила эксперт.

Впрочем, есть и исключение из правил – это пенсионеры по инвалидности. Адвокат отметила, что если лицо имеет пенсионное удостоверение из-за получения группы инвалидности (I, II, или III), оно может пересекать границу при наличии нескольких дополнительных документов:

решение МСЭК;

или решение экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица;

льготное удостоверение.

Кроме того, существуют и временные ограничения выезда за границу – они накладываются на граждан, которые, например, совершили уголовные преступления, уклоняются от выполнения определенных обязательств, которые возложены на них решением суда или должностных лиц. Такие ограничения касаются всех людей, независимо от возраста и пола, и поэтому и пенсионеров.

Как проверить, есть ли временное ограничение на выезд за границу?

Государственная пограничная служба недавно запустила новый сервис, называется "Личный кабинет". В нем любой может быстро и в режиме реального времени посмотреть, или наложены на него любые ограничения. Сервис работает круглосуточно и доступен с любого устройства.

Но ограничения из-за военного положения регулируются по отдельным правилам, поэтому в сервисе они не будут отображаться.