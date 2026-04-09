Когда говорится об элементах удобного, комфортного города, многие думают сразу же об общественном транспорте, образовании, здравоохранении. Впрочем, количество парков, садов, лесов и скверов влияет на жизнь людей гораздо сильнее, чем может показаться. Поэтому Time Out провел опрос среди 24 000 человек, чтобы определить самый зеленый город мира.

Какие города мира самые зеленые?

Бат

Зеленые зоны этого города в Великобритании оценивают в 94% – и он известен не только невероятной сельской местностью, но и величественными парками прямо посреди города.

Кроме того, местные власти города имеет еще и десятилетний план, что должен озеленить город даже сильнее.



Бат считается самым зеленым городом мира / Фото Pexels

Чикаго

Многие люди представляют себе Чикаго как бесконечные стеклянные небоскребы, но там также удивительно много зеленых пространств. Одно из его названий – "город в садах", и цифры это подтверждают: в Чикаго насчитывается более 600 парков!

Монреаль

Этот канадский город уже не один год подряд попадает на вершины списков зеленых городов с большим количеством парков.

Рига

Достаточно лишь взглянуть на статистику, чтобы понять, что Рига может похвастаться невероятными экологическими показателями: почти половина территории города – это зеленые зоны. 47% территории столицы Латвии занимают парки, клумбы, скверы, сады и тому подобное.



В Риге есть немало парков / Фото Pexels

Мельбурн

Этот второй по величине город в Австралии в этом году был признан лучшим городом в мире по версии издания. И количество зеленых зон, бесспорно, стал одним из факторов, что способствовал этому. И местные жители также в восторге от деревьев, появляющихся по городу: например, 2018 70 000 деревьев по всей столице получили собственные электронные адреса, чтобы местные могли следить за их состоянием.

Но вместо этого мельбурнцы присылали деревьям любовные письма.

Кейптаун

Столица Южной Африки расположена в невероятно живописной долине, а сам регион считается одним из самых биологически разнообразных в мире, поэтому относится к Всемирному наследию ЮНЕСКО.

70% растений, растущих прямо на улицах Кейптауна, нельзя встретить больше нигде в мире!



Кейптаун имеет невероятную природу / Фото Pexels

Сингапур

Природа всегда была приоритетом при застройке Сингапура. Еще с 1967 года местные власти поставили перед собой задачу сделать его "городом-садом", и сейчас почти 50% его площади покрыто зелеными зонами, пишет Unity Environmental University.

Сейчас цель правительства заключается в том, чтобы к 2030 году сделать Сингапур самым зеленым городом мира. Ради этого в городе планируют посадить 1 миллион деревьев, чтобы каждый дом располагался не дальше, чем в 10 минутах от парка.

Медельин

Второй по величине город Колумбии прежде всего известен своими "зелеными коридорами". Местный климат очень жаркий, и поэтому Медельин часто называют "городом вечной весны". Но благодаря стратегически расположенным растениям, что высадили вдоль бетонных улиц в 2016 году среднюю температуру всего города удалось снизить на 2 градуса только за последние три года.

Стокгольм

Шведская столица уже давно зарекомендовала себя как один из самых зеленых городов Европы. в 2010 году Стокгольм стал первым городом, получившим звание Европейской зеленой столицы, и до сих пор поддерживает невероятные экологические стандарты.

84% жителей Стокгольма живут в "15-минутном городе" – то есть в пешей доступности ко всем важным зонам – школ, больниц, магазинов и, конечно же, парков.

Гамбург

Завершает первую десятку по количеству зеленых насаждений Гамбург. В течение последнего века в городе проводили масштабный дизайнерский проект под названием GrünesNetzHamburg, или "зеленая сеть Гамбурга".

К слову, именно Гамбург является лидером по "зелеными кровлями" – и город даже предлагает местным жителям и предпринимателям стимулы, чтобы озеленять свою недвижимость.

