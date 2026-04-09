Коли мовиться про елементи зручного, комфортного міста, чимало людей думають одразу ж про громадський транспорт, освіту, охорону здоров'я. Втім, кількість парків, садів, лісів та скверів впливає на життя людей набагато сильніше, ніж може видатися. Тож Time Out провів опитування серед 24 000 людей, аби визначити найзеленіше місто світу.

Які міста світу найзеленіші?

Бат

Зелені зони цього міста у Великій Британії оцінюють у 94% – і він відомий не лише неймовірною сільською місцевістю, але й величними парками прямо посеред міста.

Окрім того, місцева влада міста має ще й десятирічний план, що має озеленити місто навіть сильніше.



Бат вважається найзеленішим містом світу / Фото Pexels

Чикаго

Багато людей уявляють собі Чикаго як нескінченні скляні хмарочоси, але там є також на диво багато зелених просторів. Одна з його назв – "місто в садах", і цифри це підтверджують: у Чикаго налічується понад 600 парків!

Монреаль

Це канадське місто вже не один рік поспіль потрапляє на вершини списків зелених міст з великою кількістю парків.

Рига

Достатньо лише поглянути на статистику, аби зрозуміти, що Рига може похвалитися неймовірними екологічними показниками: майже половина території міста – це зелені зони. 47% території столиці Латвії займають парки, клумби, сквери, сади тощо.



В Ризі є чимало парків / Фото Pexels

Мельбурн

Це друге за величиною місто в Австралії цьогоріч було визнане найкращим містом у світі за версією видання. І кількість зелених зон, безперечно, став одним з факторів, що сприяв цьому. І місцеві мешканці також в захваті від дерев, що з'являються по місту: наприклад, 2018 року 70 000 дерев по усій столиці отримали власні електронні адреси, аби місцеві могли стежити за їхнім станом.

Та замість цього мельбурнці надсилали деревам любовні листи.

Кейптаун

Столиця Південної Африки розташована у неймовірно мальовничій долині, а сам регіон вважається одним з найбільш біологічно різноманітних у світі, тож належить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

70% рослин, що ростуть прямо на вулицях Кейптауна, не можна зустріти більше ніде у світі!



Кейптаун має неймовірну природу / Фото Pexels

Сингапур

Природа завжди була пріоритетом під час забудови Сингапуру. Ще з 1967 року місцева влада поставила перед собою завдання зробити його "містом-садом", і зараз майже 50% його площі вкрито зеленими зонами, пише Unity Environmental University.

Наразі мета уряду полягає у тому, аби до 2030 року зробити Сингапур найзеленішим містом світу. Заради цього у місті планують посадити 1 мільйон дерев, аби кожен будинок розташовувався не далі, ніж за 10 хвилин від парку.

Медельїн

Друге за розмірами місто Колумбії передусім відоме своїми "зеленими коридорами". Місцевий клімат дуже спекотний, і через це Медельїн часто називають "містом вічної весни". Та завдяки стратегічно розташованим рослинам, що висадили вздовж бетонних вулиць 2016 року середню температуру усього міста вдалося знизити на 2 градуси тільки за останні три роки.

Стокгольм

Шведська столиця вже давно зарекомендувала себе як одне з найзеленіших міст Європи. 2010 року Стокгольм став першим містом, що отримав звання Європейської зеленої столиці, і досі підтримує неймовірні екологічні стандарти.

84% жителів Стокгольма живуть у "15-хвилинному місті" – тобто у пішій доступності до усіх важливих зон – шкіл, лікарень, магазинів і, звісно ж, парків.

Гамбург

Завершує першу десятку за кількістю зелених насаджень Гамбург. Протягом останнього століття у місті проводили масштабний дизайнерський проєкт під назвою GrünesNetzHamburg, або ж "зелена мережа Гамбурга".

До слова, саме Гамбург є лідером за "зеленими покрівлями" – і місто навіть пропонує місцевим мешканцям та підприємцям стимули, аби озеленювати свою нерухомість.

