Іспанія – це надзвичайно популярна серед українців країна. Одні їдуть туди на відпочинок, аби погрітися під теплим сонцем, інші ж переїздять назавжди, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk.

Як в Іспанії ставляться до українців?

Та чимало людей перед переїздом, особливо родини з дітьми, переймаються, чи немає в Іспанії ксенофобії та як ставляться до українців. Втім, за словами українки, іспанці ставляться до емігрантів дуже добре.

Їм реально все одно, якої ти національності, якого кольору шкіри, яка в тебе орієнтація, якої ти релігії. Для них ти просто ще одна людина, яка обрала життя під сонцем,

– поділилася дівчина.

Українка розповіла про життя в Іспанії: дивіться відео

Вона впевнена, що перейматися немає причини, адже "в Україну ніхто не буде виганяти".

Не знаю, можливо це через сонце. Бо коли воно світить цілий рік, важко бути злим,

– додала дівчина.

Що ще слід знати українцям перед переїздом до Іспанії?