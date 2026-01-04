Испания – это чрезвычайно популярная среди украинцев страна. Одни едут туда на отдых, чтобы погреться под теплым солнцем, другие же переезжают навсегда, сообщает 24 Канал со ссылкой на ira.fedoriichuk.

Как в Испании относятся к украинцам?

И многие перед переездом, особенно семьи с детьми, переживают, нет ли в Испании ксенофобии и как относятся к украинцам. Впрочем, по словам украинки, испанцы относятся к эмигрантам очень хорошо.

Им реально все равно, какой ты национальности, какого цвета кожи, какая у тебя ориентация, какой ты религии. Для них ты просто еще один человек, который выбрал жизнь под солнцем,

– поделилась девушка.

Украинка рассказала о жизни в Испании: смотрите видео

Она уверена, что переживать нет причины, ведь "в Украину никто не будет выгонять".

Не знаю, возможно это из-за солнца. Потому что когда оно светит круглый год, трудно быть злым,

– добавила девушка.

Что еще следует знать украинцам перед переездом в Испанию?