Германия – это страна Европы, где сейчас проживает больше всего украинцев. И недаром – ведь там предлагают социальную помощь, а также страна может похвастаться еще несколькими неожиданными преимуществами, сообщает 24 Канал со ссылкой на moskalenko_viki.

Какие есть преимущества жизни в Германии?

Первый плюс Германии для украинки – это то, что в этой стране арендаторов официально прописывают в квартире.

Ты законом защищен, потому что закон на стороне того, кто берет в аренду квартиру, и нас просто так никто ногой не пихнет отсюда,

– поделилась женщина.

Еще одно большое преимущество – это замечательные дороги, ездить по которым для украинки – одно удовольствие. Следующий плюс, о котором многие не задумываются перед переездом – это возможность легко покупать вещи через eBay. Там можно найти и жилье, и мебель, и любые вещи домашнего обихода по не очень высоким ценам.

Люди отдают вещи бесплатно. Никто не держится за эти вещи, никто не хочет продать какой-то советский шкаф за 5 000 гривен,

– добавила украинка.

Украинцам очень нравится, что в Германии можно задешево купить и мебель, и технику, и любые другие вещи.

Украинка рассказала о жизни в Германии: смотрите видео

Следующее преимущество – это сортировка мусора. Блогерша считает, что это несложно, но есть польза и для экологии, и для людей. Рассказала женщина и о правилах для собачников – в Германии во время прогулок с домашними любимцами за ними нужно обязательно убирать, иначе можно получить штраф.

И самое большое преимущество – это безопасность.

Мы живем в небольшом городке, здесь очень-очень безопасно. Наши велосипеды стоят возле дома – пять великов стоит, никто их не трогает. Я никогда не запираю квартиру, когда ухожу, она всегда у нас открыта. И я не переживаю, что кто-то у тебя что-то украдет,

– поделилась украинка.

Что еще рассказывают украинцы за границей?