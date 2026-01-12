Проблема чрезмерного туризма появилась на популярной Майорке уже давно – и сейчас курорт ввел новое правило в отношении иностранцев. На этот раз для них пытаются ограничить покупку жилья на Балеарских островах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Почему Майорка пытается запретить покупку жилья иностранцами?

Правоцентристская партия Майорки "Эль Пи" планирует призвать правительство Испании к толчку ЕС к созданию специального правового режима для архипелага. Он бы ограничивал покупку жилья там иностранными физическими и юридическими лицами.

Эта региональная партия борется за управление влиянием туризма на острове и содействие местному благосостоянию – и на муниципальном уровне Майорки она имеет довольно значительное влияние. Оказывается, еще 20 лет назад 64% домов на Майорке принадлежали отдельным владельцам, а 36% – компаниям или частным лицам, владевших несколькими объектами недвижимости.

Впрочем, сейчас эти цифры изменились до 54% и 46% соответственно. Эти данные демонстрируют, что покупательная способность и жилищная автономия граждан одного из самых популярных туристических направлений в Испании теряется.

И проблема уже касается не только молодежи, но и семей, разведенных лиц и работников, не имеющих доступа к достойному жилью на острове. Представитель Совета Майорки Антони Салас заявил, что "состоятельное общество" острова – это лишь иллюзия, а вот реальность заключается в потере конкурентоспособности и бедности, пишет Majorca Daily Bulletin.

Новые данные также показывают, что иностранные покупатели сейчас владеют практически половиной всей недвижимости в самых желанных районах острова. А вот живописный муниципалитет Андраткс официально стал "столицей" иностранной собственности на острове – невероятные 48,2% жилой недвижимости там принадлежит негражданам Испании.

