Исследование показало, что этот невидимый поток ежегодно приносит в водоем около килограмма ртути, создавая дополнительную нагрузку на экосистему, которая и так находится в длительном кризисе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание earth.com.

Как такое возможно?

Команда Института морских наук в Барселоне изучала, как металлы перемещаются в прибрежных водах и каким образом они влияют на окружающую среду и местные общины.

Мар-Менор – крупнейшая прибрежная лагуна в западной части Средиземноморья – уже давно страдает от загрязнений, а новые данные свидетельствуют, что часть токсичных выбросов происходит от древних залежей ртути, оставленных после горнодобывающей деятельности и интенсивного земледелия.



В самой большой лагуне Испании обнаружили подземный поток ртути / Фото Murcia Today

Что выяснили ученые?

Ученые проследили сеть подземных потоков, поступающих из водоносных горизонтов под дном лагуны. Концентрация ртути в этом потоке в 70 раз превышает уровень, зафиксированный в реке Альбухон – главном пресноводном источнике региона.

Когда грунтовые воды смешиваются с соленой водой лагуны, создаются условия для образования метилртути – чрезвычайно токсичной формы элемента, которая накапливается в организмах и движется по пищевым цепям.

Хотя нынешний уровень ртути в воде и рыбе Мар-Менор пока не представляет критической угрозы, ученые предостерегают: увеличение доли метилртути может изменить ситуацию.

Интересно! Лагуна уже много лет страдает от "цветения" водорослей и эпизодов резкого падения кислорода, что приводит к массовой гибели рыбы. Теплые лета и усиление жары, прогнозируют исследователи, могут активизировать преобразования ртути еще интенсивнее.

Ученые призывают к системному мониторингу подземных вод вокруг Мар-Менор, очистке старых отложений и сокращению поступления питательных веществ с фермерских угодий, чтобы избежать дальнейших экологических кризисов. Определение участков выхода подземных вод на поверхность поможет региону разработать эффективные стратегии восстановления лагуны и снизить риски для морской фауны и местных общин.

