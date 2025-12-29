Дослідження показало, що цей невидимий потік щороку приносить у водойму близько кілограма ртуті, створюючи додаткове навантаження на екосистему, яка й так перебуває у тривалій кризі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання earth.com.

Як таке можливо?

Команда Інституту морських наук у Барселоні вивчала, як метали переміщуються у прибережних водах та яким чином вони впливають на довкілля та місцеві громади.

Мар-Менор – найбільша прибережна лагуна в західній частині Середземномор'я – уже давно потерпає від забруднень, а нові дані свідчать, що частина токсичних викидів походить від давніх покладів ртуті, залишених після гірничодобувної діяльності та інтенсивного землеробства.



У найбільшій лагуні Іспанії виявили підземний потік ртуті / Фото Murcia Today

Що з'ясували науковці?

Науковці простежили мережу підземних потоків, що надходять із водоносних горизонтів під дном лагуни. Концентрація ртуті в цьому потоці у 70 разів перевищує рівень, зафіксований у річці Альбухон – головному прісноводному джерелі регіону.

Коли ґрунтові води змішуються з солоною водою лагуни, створюються умови для утворення метилртуті – надзвичайно токсичної форми елемента, яка накопичується в організмах і рухається по харчових ланцюгах.

Хоч нинішній рівень ртуті у воді та рибі Мар-Менор поки не становить критичної загрози, науковці застерігають: збільшення частки метилртуті може змінити ситуацію.

Цікаво! Лагуна вже багато років страждає від "цвітіння" водоростей та епізодів різкого падіння кисню, що призводить до масової загибелі риби. Тепліші літа та посилення спеки, прогнозують дослідники, можуть активізувати перетворення ртуті ще інтенсивніше.

Науковці закликають до системного моніторингу підземних вод навколо Мар-Менор, очищення старих відкладень та скорочення надходження поживних речовин з фермерських угідь, аби уникнути подальших екологічних криз. Визначення ділянок виходу підземних вод на поверхню допоможе регіону розробити ефективні стратегії відновлення лагуни та знизити ризики для морської фауни та місцевих громад.

