Швидкість вітру сягала 80 – 90 кілометрів за годину. Про це пише Wion News, передає 24 Канал.

Що відомо про інцидент?

Перед інцидентом система цивільної оборони оголосила червоний рівень небезпеки та радила мешканцям не виходити з дому й щільно зачинити двері та вікна.

Під час падіння статуї ніхто не постраждав, оскільки стоянка була майже порожньою.

У відео, що з’явилося в соцмережах, видно, як деякі водії намагалися пересунути свої автівки, щоб уникнути пошкоджень.

Падіння копії статуї Свободи у Бразилії: дивіться відео

Зверніть увагу! 34-метрова копія американської статуї Свободи була однією з кількох подібних конструкцій, розташованих біля магазинів мережі Havan по всій Бразилії. Під час обвалу постраждала лише верхня частина споруди заввишки приблизно 24 метри, тоді як постамент залишився цілим.

Від шторму постраждали й інші міста штату. У Тіу-Угу випав град, а в Пасу-Фунду, Санта-Круз-ду-Сул і Вера-Крус зафіксували пошкодження дахів. Сильні дощі спричинили локальні підтоплення в Лажеаду. Масштабних відключень електроенергії або збоїв у роботі служб у постраждалому регіоні не виявлено.

