Скорость ветра достигала 80 – 90 километров в час. Об этом пишет Wion News, передает 24 Канал.

Что известно об инциденте?

Перед инцидентом система гражданской обороны объявила красный уровень опасности и советовала жителям не выходить из дома и плотно закрыть двери и окна.

Во время падения статуи никто не пострадал, поскольку стоянка была почти пустой.

В видео, что появилось в соцсетях, видно, как некоторые водители пытались передвинуть свои машины, чтобы избежать повреждений.

Падение копии статуи Свободы в Бразилии: смотрите видео

Обратите внимание! 34-метровая копия американской статуи Свободы была одной из нескольких подобных конструкций, расположенных возле магазинов сети Havan по всей Бразилии. Во время обвала пострадала только верхняя часть сооружения высотой примерно 24 метра, тогда как постамент остался целым.

От шторма пострадали и другие города штата. В Тиу-Угу выпал град, а в Пасу-Фунду, Санта-Круз-ду-Сул и Вера-Крус зафиксировали повреждения крыш. Сильные дожди вызвали локальные подтопления в Лажеаду. Масштабных отключений электроэнергии или сбоев в работе служб в пострадавшем регионе не обнаружено.

