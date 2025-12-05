Инцидент не вызвал травм, однако вызвал панику среди людей. Об этом пишут бразильские СМИ, передает 24 Канал.

Что известно о пожаре на борту лайнера?

Эвакуация из самолета Airbus A320 авиакомпании LATAM произошла после того, как неподалеку от борта загорелось наземное оборудование. Выбросы дыма активировали протоколы безопасности, после чего 180 пассажиров эвакуировали через телетрап и надувную спасательную горку.

Эвакуация из самолета Airbus A320 авиакомпании LATAM: видео

Пассажир Лукас Лима рассказал телеканалу TV Globo, что на борту царила растерянность и страх после объявления о срочной эвакуации.

Внутри не было ни дыма, ни запаха, и мы не понимали, почему нужно покидать самолет. Людей охватила паника,

– рассказал он.

Многих пассажиров, поднявшихся со своих мест бортпроводники призвали немедленно покинуть самолет и оставить вещи.

По словам мужчины, рейс был переполнен, а экипаж все еще пытался разместить пассажиров, когда началось возгорание. Во время эвакуации Лукас покинул борт, не зная, вышла ли его беременная жена, поскольку они сидели в разных частях самолета.

После инцидента всех пассажиров пересадили на другой рейс и предоставили ваучеры на ужин.

Что известно о пожарах на бортах лайнеров за последний год?