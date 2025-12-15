Лише у провінції Конья виявлено 648 серйозних проваль, що загрожує сільському господарству та інфраструктурі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DailyMail.

Подекуди ці провалля сягають десятків, а іноді й сотень метрів у глибину. Через страхітливий вигляд кратерів у соцмережах дедалі частіше з'являються припущення про "знаки згори" та біблійні пророцтва, однак науковці мають цілком раціональне пояснення.

Чому виникли ці провалля?

Як повідомляють турецькі служби з надзвичайних ситуацій та дослідники з Технічного університету Коньї, головними причинами явища є:

тривала посуха,

зміни клімату,

неконтрольований забір підземних вод.

За останній рік науковці виявили понад 20 нових провалів, що доповнили майже 1900 небезпечних ділянок, зафіксованих ще до 2021 року. Якщо раніше такі обвали траплялися раз на кілька десятиліть, то за останні 25 років вони почали з'являтися щороку, а деякі кратери мають діаметр понад 30 метрів.

Провалля у Туреччині / Фото ABC News

Що кажуть науковці?

Фахівці попереджають: без жорсткішого контролю за водокористуванням ситуація лише погіршуватиметься. Подібні процеси фіксують і в інших регіонах світу:

у США,

країнах Азії,

на Близькому Сході,

у Середземномор'ї та Австралії.

Як зазначає The Salt Lake Tribune, особливо вразливими залишаються Великі рівнини США, Центральна долина Каліфорнії та південні штати, де поєднання посухи й надмірного водозабору вже призводило до появи кратерів, які поглинали дороги, автомобілі та будівлі.

Науковці наголошують: гігантські провалля – це не містика, а наслідок людської діяльності та кліматичних змін. І якщо проблему не вирішувати системно, подібні "земні рани" можуть з'являтися дедалі частіше – не лише в Туреччині, а й у багатьох інших країнах світу.

Які наслідки землетрусу у Туреччині?

