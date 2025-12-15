Только в провинции Конья обнаружено 648 серьезных провалов, что угрожает сельскому хозяйству и инфраструктуре. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DailyMail.
Смотрите также На Западе Украины произошло землетрясение: было ли оно ощутимым
Кое-где эти пропасти достигают десятков, а иногда и сотен метров в глубину. Из-за ужасающего вида кратеров в соцсетях все чаще появляются предположения о "знаках свыше" и библейских пророчествах, однако ученые имеют вполне рациональное объяснение.
Почему возникли эти пропасти?
Как сообщают турецкие службы по чрезвычайным ситуациям и исследователи из Технического университета Коньи, главными причинами явления являются:
- длительная засуха,
- изменения климата,
- неконтролируемый забор подземных вод.
За последний год ученые обнаружили более 20 новых провалов, которые дополнили почти 1900 опасных участков, зафиксированных еще до 2021 года. Если раньше такие обвалы случались раз в несколько десятилетий, то за последние 25 лет они начали появляться ежегодно, а некоторые кратеры имеют диаметр более 30 метров.
Нужно сделать срочный денежный перевод из одной европейской страны в другую? Не каждый сервис способен обеспечить мгновенное зачисление средств. Но с TransferGo деньги поступают почти мгновенно, куда бы вы их ни отправляли - даже если это перевод средств в Польшу или любую другую страну Европы.
Провал в Турции / Фото ABC News
Что говорят ученые?
Специалисты предупреждают: без более жесткого контроля за водопользованием ситуация будет только ухудшаться. Подобные процессы фиксируют и в других регионах мира:
- в США,
- странах Азии,
- на Ближнем Востоке,
- в Средиземноморье и Австралии.
Как отмечает The Salt Lake Tribune, особенно уязвимыми остаются Великие равнины США, Центральная долина Калифорнии и южные штаты, где сочетание засухи и чрезмерного водозабора уже приводило к появлению кратеров, которые поглощали дороги, автомобили и здания.
Ученые отмечают: гигантские провалы – это не мистика, а следствие человеческой деятельности и климатических изменений. И если проблему не решать системно, подобные "земные раны" могут появляться все чаще – не только в Турции, но и во многих других странах мира.
Какие последствия землетрясения в Турции?
Ранее мы писали, что 27 октября в Турции в провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1. Толчки почувствовали во многих провинциях, в частности в Стамбуле, Измире, и Бурсе. В пострадавших регионах были отключения электроэнергии.