Валенсия – это очень популярный испанский город, где сейчас живет немало украинцев. Но перед тем, как задуматься о переезде или поездке туда, следует узнать обо всех потенциальных минусах.

Какие есть недостатки в жизни в Валенсии?

Чистота

Украинка поделилась, что если отойти от центра совсем немного, начинаются некрасивые и заброшенные районы. Кроме того, хозяева редко убирают за своими домашними любимцами, поэтому во время прогулок по городу обязательно нужно смотреть себе под ноги.

Тараканы ползают даже на главной площади Валенсии. Самый популярный пляж Мальварос грязный, и вообще лучше искать другое место, если хочется спокойно отдохнуть у моря,

– поделилась украинка.

Мало мест для отдыха

Все интересные локации Валенсии расположены преимущественно в центре, и вне его развлечений немного, а во время жизни в городе и они быстро надоедают. Кроме того, там немного красивых парков.

Праздник Лас Фальяс

Это традиционный праздник весны и огня в Валенсии, и длится он целый месяц.

Постоянные шумы, фейерверки, толпы туристов. Мы как-то два часа не могли выбраться из центра, просто застряли среди людей. Вечеринки до пяти утра прямо у вас под окном – даже сами валенсийцы уезжают из города, потому что просто не выдерживают этого,

– пожаловалась блогерша.

