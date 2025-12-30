Валенсія – це дуже популярне іспанське місто, де зараз живе чимало українців. Та перед тим, як замислитися про переїзд чи поїздку туди, слід дізнатися про усі потенційні мінуси, повідомляє 24 Канал з посиланням на lilybloom451.

Які є недоліки у житті в Валенсії?

Чистота

Українка поділилася, що якщо відійти від центру зовсім трохи, починаються негарні й занедбані райони. Окрім того, господарі рідко прибирають за своїми домашніми улюбленцями, тож під час прогулянок містом обов'язково потрібно дивитися собі під ноги.

Таргани повзають навіть на головній площі Валенсії. Найпопулярніший пляж Мальварос брудний, і взагалі краще шукати інше місце, якщо хочеться спокійно відпочити біля моря,

– поділилася українка.

Мало місць для відпочинку

Усі цікаві локації Валенсії розташовані переважно у центрі, і поза ним розваг небагато, а під час життя у місті й вони швидко набридають. Окрім того, там небагато красивих парків.

Свято Лас Фальяс

Це традиційне свято весни та вогню у Валенсії, і триває воно цілий місяць.

Постійні шуми, феєрверки, натовпи туристів. Ми якось дві години не могли вибратися з центру, просто застрягли серед людей. Вечірки до п'ятої ранку прямо у вас під вікном – навіть самі валенсійці їдуть з міста, бо просто не витримують цього,

– поскаржилася блогерка.

