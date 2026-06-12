Процедура получения карты пребывания достаточно формализована –, но на практике часто проблемы возникают не из-за системы,, а из-за самих заявителей,, пишет InPoland. Иногда люди неправильно заполняют документы, забывают обновить данные или же скрывают важную информацию.

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Почему могут возникнуть проблемы с картой пребывания?

Иногда ошибки при подаче документов становятся причиной, почему карту на жительство задерживают, проводят дополнительные проверки, а иногда дело даже закрывают. Одна из главных ошибок– это невнимание к формальным требованиям.

Во-первых, люди часто неполно заполняют заявление – пропускают отдельные разделы или не вносят все необходимые данные. Во-вторых, распространенная проблема – это несвоевременная подача документов в установленные сроки или игнорирование запросов от миграционной службы,

– рассказала эксперт по вопросам легализации иностранцев Алина Микитюк.

Кроме того, после подачи дела свои данные обязательно нужно обновить, если вы сменили место работы или проживания. Если не сообщить об этом в соответствующие органы, дело может серьезно затянуться.

Третья ошибка – это подача оригиналов документов вместо копий. Для того, чтобы получить карту пребывания, нужно подавать копии, или же заверенные копии.

Что нельзя делать при подаче заявления на получение карты пребывания?

Главное правило – — не скрывать и не искажать информацию. В этом, к тому же, нет смысла, ведь административные и судебные дела проверяются в системе.

И даже такие вещи, как административные правонарушения – штрафы, случаи вождения автомобиля в нетрезвом состоянии, могут повлиять на рассмотрение дела. Поэтому нужно указать эти данные сразу.