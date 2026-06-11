Статистика Евростата показывает, что количество граждан Украины, которые находятся под временной защитой в странах Европейского Союза, продолжает расти.

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В то же время Польша остается одной из главных стран, принимающих украинцев. По данным Евростата, по состоянию на 30 апреля 2026 года статус временной защиты в ЕС имели 4,37 миллиона граждан Украины. По сравнению с концом марта их количество увеличилось на 42 990 человек, или на 1%.

Больше всего украинских беженцев находилось в трех странах:

Германия – 1 279 660 человек (29,3% от общего количества в ЕС);

Польша – 971 255 человек (22,2%);

Чехия – 384 435 человек (8,8%).

При этом именно Польша продемонстрировала наибольший месячный рост количества украинцев, имеющих статус временной защиты. За апрель их количество увеличилось на 9 850 человек, что также составляет около 1%.



Польша остается одной из главных стран, принимающих украинцев / Фото Unsplash

Где больше всего сократилось количество украинцев?

Зато наибольшее сокращение было зафиксировано в Франции, где количество украинских беженцев уменьшилось на 440 человек, или на 0,9%. Таким образом, официальная статистика не подтверждает распространенные в последнее время заявления о том, что Польша якобы стремительно теряет украинских беженцев из-за ухудшения отношения местного населения или сокращения социальной поддержки.

В медиапространстве регулярно появляются сообщения о том, что украинцы массово закрывают бизнесы, покидают Польшу и возвращаются домой или переезжают в другие страны. Однако актуальные данные Евростата демонстрируют другую картину: количество украинцев, которые пользуются механизмом временной защиты в Польше, не только не сокращается, а продолжает расти.