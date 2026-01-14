Жизнь в Испании отличается не только другими законами и языком, но и менталитетом, и украинка убедилась в этом на собственном опыте, сообщает 24 Канал со ссылкой на ira.fedoriichuk.
Интересно "Дело не только в климате": украинка раскрыла, почему люди переезжают в Испанию
Чему украинка научилась за год в Испании?
Прежде всего украинка рассказала о том, что в Испании никто не привык спешить – все делается спокойно и медленно: документы, встречи и даже обеды.
Сначала меня это очень бесило. Но потом я привыкла, смирилась и запомнила два их коронных слова: tranquillo и mañana. Так понемногу я влилась в местный ритм,
– поделилась украинка.
Она рассказала, что привыкла "принимать хаос" и смирилась, что ни мастер, ни посылка не придут вовремя. Как-то мастера Ирине пришлось ждать две недели.
Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.
Украинка также именно у испанцев научилась опаздывать, хотя самой ей это не очень нравится.
Украинка рассказала, к чему привыкла в Испании: смотрите видео
Испанцы очень любят сидеть в ресторанах и кафе – и даже могут утром выпить пива. Также украинка уже привыкла к сиесте, ведь летом она вполне логична: жара такая сильная, что работать невозможно.
Для меня нормально, что они поздно ужинают, а раньше я удивлялась – потому что когда мы ложились спать, наши соседи выходили только ужинать,
– поделилась она.
Кроме того, в Испании вполне привычно, когда дети до часу ночи играют на площадках.
Что еще рассказывают украинцы об Испании?
Украинка, живущая в Испании, рассказала очень необычную вещь, за которую можно получить штраф в 750 евро – а большинство украинцев об этом даже не догадываются.
Между тем украинка также раскрыла лучший город для жизни в Испании – и многие люди даже не догадываются о его существовании.