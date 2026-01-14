Життя в Іспанії відрізняється не тільки іншими законами та мовою, але й менталітетом, і українка пересвідчилася у цьому на власному досвіді, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk.

Чого українка навчилася за рік в Іспанії?

Передусім українка розповіла про те, що в Іспанії ніхто не звик поспішати – усе робиться спокійно та повільно: документи, зустрічі та навіть обіди.

Спочатку мене це дуже бісило. Але потім я звикла, змирилася і запам'ятала два їхні коронні слова: tranquillo і mañana. Так потрохи я влилася у місцевий ритм,

– поділилася українка.

Вона розповіла, що звикла "приймати хаос" та змирилася, що ані майстер, ані посилка не прийдуть вчасно. Якось майстра Ірині довелося чекати два тижні.

Українка також саме в іспанців навчилася запізнюватися, хоч самій їй це не дуже подобається.

Українка розповіла, до чого звикла в Іспанії: дивіться відео

Іспанці дуже люблять сидіти у ресторанах та кафе – і навіть можуть зранку випити пива. Також українка вже призвичаїлася до сієсти, адже влітку вона цілком логічна: спека така сильна, що працювати неможливо.

Для мене нормально, що вони пізно вечеряють, а раніше я дивувалася – тому що коли ми лягали спати, наші сусіди виходили тільки вечеряти,

– поділилася вона.

Окрім того, в Іспанії цілком звично, коли діти до першої ночі граються на майданчиках.

