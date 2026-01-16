Украинка Кристина поделилась, что очень популярная среди эмигрантов Канада на самом деле имеет немало недостатков. И перед переездом туда лучше о них узнать, сообщает 24 Канал со ссылкой на kristikuzenko.

Какие есть минусы в жизни в Канаде?

Транспорт

В крупных городах Канады транспортная система, по словам украинки, достаточно неплохая: там есть и метро, и автобусы, а иногда даже трамваи. Но когда говорится о междугороднем сообщении, ситуация уже совсем другая.

В некоторых случаях без машины вообще нельзя добраться до другого города. А иногда транспортом вы будете ехать 100 километров где-то три часа с несколькими пересадками,

– пожаловалась блогерша.

Кроме того, цена на междугороднее сообщение немалая – за час проезда в автобусе придется заплатить около 2000 гривен.

Бездомные

В крупных городах бездомные в Канаде "просто на каждом шагу", и украинка считает это очень большим минусом. Несмотря на то, что обычно они не наносят физического вреда, очень часто они кричат и ругаются на прохожих.

Чаевые

Я всегда оставляю чаевые, если было классное обслуживание, но в Канаде это просто доходит до уровня абсурда,

– поделилась девушка.

Чаевые нужно оставлять даже в кофейнях, где заказ делается на кассе, и человек сам забирает свой напиток. В сервисах доставки еды даже нет опции не оставлять чаевые, а рестораны для украинки – вообще "отдельная история".

Украинка раскрыла минусы жизни в Канаде: смотрите видео

Там считается нормой оставлять минимум 15% чаевых независимо от того, каким было обслуживание. И часто это приводит к тому, что официанты не очень стараются.

Один раз я не оставила чаевые, так официант просто бросил чек мне на стол, развернулся и ушел, даже не сказав ни слова. А если вы придете группой больше, чем 5 человек, то вас прямо предупредят, что в счет включат минимум 15% чаевых,

– добавила блогерша.

