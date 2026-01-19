Украинка Полина переехала из Германии из-за постоянно пасмурной погоды, проблемы с бюрократией и самозанятостью – впрочем, все же нескольких вещей из этой страны ей не хватает в Испании, сообщает 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova.

Что украинцам нравится в Германии?

Шаурма

Украинка считает, что в Германии шаурма самая вкусная – и именно о ней она думает каждый раз, когда вспоминает немецкую кухню.

В Испании также много где можно купить шаурму, но такой вкусной, как в Германии, я не пробовала нигде,

– поделилась девушка.

Качество дорог и велодорожки

Украинка рассказала, что в Германии качество дорог очень высокое, "всегда все идеально". А вот в Испании выбоины на дорогах могут встречаться и в крупных городах. И несмотря на то, что в Валенсии, где сейчас живет украинка, немало велодорожек, в Германии их даже больше.

Отношение к машинам

В Германии люди ездят на дорогих хороших машинах – и соответственно ценят их, ухаживают и всегда моют (в этой стране за немытую машину можно получить штраф). А вот в Испании к машине относятся как к транспорту, и не ухаживают за ними так сильно.

Пунктуальность

В Германии всегда люди вовремя приходят на встречи, и пунктуальность очень ценится. А вот в Испании все совсем иначе. Часто даже на запланированную встречу с мастером можно ждать часами.

Питьевая вода из-под крана

Вспоминаю, как в Германии я все готовила, и пили мы воду из-под крана. Здесь же мы сначала таскали баклажки, потом заказали себе специальный кулер – все равно не очень удобно,

– поделилась блогерша.

