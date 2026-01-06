Существует немало способов определить, что же такое город и как измерять его размер. И численность населения – это лишь один из них. Среди крупнейших городов мира практически все расположены в Азии – два в Китае и еще два в Индии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

В список также попала одна страна Африки, а вот европейские города-миллионники не имеют достаточного количества населения.

В каких городах живет больше всего людей?

Карачи

Этот город – столица провинции Синд в Пакистане, что на юге страны. Он расположен на побережье Аравийского моря и является крупнейшим мегаполисом Пакистана, имеющий население почти 21,5 миллиона человек по состоянию на 2025 год.

Сеул

Столица Южной Кореи также попала в десятку самых густонаселенных городов в мире. Сеул расположен на реке Хан на северо-западе страны и является экономическим центром, полным небоскребов.

По оценкам, населения столицы Кореи в этом году составляет 22 490 482 человека.

Колката

Колката – это один из крупнейших индийских городов и столица штата Западная Бенгалия. Расположена Колката на востоке страны, и население города по состоянию на 2025 год составляет 22 549 738 человек.

Манила

Манила – это столица Филиппин в Юго-Восточной Азии, а также главный экономический центр страны. Расположен город Манила на острове Лусон, и население 2025 года составляет примерно 24 735 305 человек.

Каир

В столице Египта проживает более 25,5 миллионов человек. Этот город на берегах реки Нил существует уже около 1000 лет, и Каир – единственный город Африки, попавший в этот список.

Гуанчжоу

Это один из самых густонаселенных городов Китая. А благодаря удобному расположению на Жемчужной реке, он уже давно стал одним из главных торговых и коммерческих центров Китая. Население Гуанчжоу – 27 563 372 человека.

Шанхай

Шанхай – это один из крупнейших морских портов в мире и важный экономический центр Китая, имеющий население 29 558 908 человек.

Дели

Это огромный город в северо-центральной Индии, состоящий из Старого Дели на севере города, на Нового Дели на юге. Оценка численности населения на 2025 год – 30 022 405 человек.

Токио

Столица Японии сейчас является одним из самых популярных туристических направлений в мире. Здесь богатые исторические памятники встречаются с величественными императорскими дворцами и современными небоскребами. А население города поражает – 33 412 512 человек.

Дакка

Столица Бангладеш, расположенная на Бенгальской долине, является основным экономическим и коммерческим центром страны. Кроме того, густота населения и застройки здесь поражает. По оценкам, в городе Дакка по состоянию на 2025 год проживает 36 585 479 человек.

Джакарта

Этот обширный город Индонезии считается одним из городов Азии, что быстрее всего развивается. Впрочем, также Джакарта сталкивается с серьезными экологическими проблемами в долгосрочной перспективе. Исследователи предупреждают, что Джакарта – это самый быстро тонущий город,, и большие части столицы могут оказаться под водой еще до середины века.

Джакарта построена на болотистой местности, пересекающей 13 рек, на высоте всего 8 метров над уровнем моря, а это делает город уязвимым к приливам.

В правительстве Индонезии уже начали проекты для защиты города – в частности построение морских стен и инфраструктуры для смягчения последствий наводнений.

А вот оценка численности населения на 2025 год в городе поражает – там проживает 41 913 860 человек.

