Українська пара, що перебралася до Італії, придбала собі дім, і за чималі гроші. Тому чимало людей здивувалися, що вони не скористалися опцією будинку за 1 євро. Виявляється, з покупкою такого дому є ціла купа нюансів, повідомляє dr_tannyy.

Цікаво На популярних курортах Іспанії у воді виявили "фекальні забруднення": ось куди краще не їхати

Як працює програма дому за 1 євро?

Багато італійських містечок ще десятиліття тому зіштовхнулися з проблемою депопуляції – все більше молоді виїздить з них до великих міст у пошуках кращих можливостей та роботи, і міста перетворюються на "села-привиди", пише The Guardian. Для того, аби повернути людей у ці міста, італійська влада вирішила продавати будинки за смішною ціною у всього 1 євро – "менше, ніж вартість чашки кави".

Втім, в неймовірній ідеї купити будинок за 1 євро є кілька прихованих недоліків – і про них розповіла українка.

Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.

В чому мінус купівлі дому за 1 євро в Італії?

Перше, про що попередила українка – це те, що купуєте за 1 євро ви не віллу, а аварійні стіни без даху та комунікацій. Окрім того, для купівлі дому обов'язково потрібно внести гарантійний депозит від 5 000 євро, який згорить, якщо не почати ремонт негайно.

Третє – нотаріус, податки обійдуться вам приблизно у 4 000 євро ще до того, як ви отримаєте ключі. Четверте – ви зобов'язані відновити все в автентичному стилі, і тільки проєкт архітектора та дозволи коштують від 10 000 євро,

– поділилася дівчина.

Українка розповіла про купівлю дому за 1 євро: дивіться відео

В Італії справді є програми, які допомагають з відновленням житла – держава повертає частину витрачених коштів. Але для того, аби податися на ці програми, потрібно найняти ліцензованих італійських підрядників, а їхні кошториси чи не втричі дорожчі за ринкову ціну.

В результаті безкоштовна хата в глухому селі обійдеться вам приблизно у 80 000 – 100 000 євро,

– підсумувала українка.

Тож, порахувавши усі витрати, вона вирішила, що купити вже готовий дім у більш зручній локації буде і вигідніше, і спокійніше.

Що ще розповідають українці за кордоном?