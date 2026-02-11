Германия имеет правило, согласно которому граждане стран, не входящих в ЕС, должны подать заявку на получение дополнительной визы в Германии – даже если ранее они уже прошли иммиграционный контроль в другом государстве-члене Евросоюза, пишет In Poland.
Интересно Самый опасный вулкан мира просыпается после 50 лет тишины: вот где он
Почему украинских работников депортируют из Германии?
Украинцы, что хотят работать в Германии после того, как получили разрешение на проживание и трудоустройство в Германии, должны податься на получение дополнительной визы – так называемой визы Вандер-Эльста. И заявку на эту визу нужно подавать в немецких дипломатических представительствах. Эта же виза нужна и для того, чтобы отправлять работников в Германию на срок до 90 дней.
В Еврокомиссии заявили, что требование дополнительной визы нарушает законодательство ЕС: она ограничивает свободу предоставления услуг, что закреплена в договорах Евросоюза. На то, чтобы внести изменения в свои правила, страна имеет два месяца. Если Германия не ответит на обвинения Европейской комиссии, она может перейти к следующему этапу процедуры – и в конце концов это может привести к обращению в Суд ЕС.
В Европейском институте мобильности труда заявили, что задокументировали уже не один случай, когда работников, которых отправляли польские компании, задерживала немецкая полиция и принудительно доставляла к польской границе – и это несмотря на наличие у работников документов, подтверждающих легальность их статуса.
Часто подобные депортации еще и сопровождаются запретом посещать Германию, или все страны Шенгенской зоны на 2 года. Некоторых работников подвергали допросам и личным обыскам в полицейских участках, хотя они не нарушили ни одного закона.
Иногда их оставляли посреди леса у дороги с разряженными мобильными телефонами. Мы надеемся, что решение Европейской комиссии положит конец этой практике,
– заявил Стефан Шварц, глава института.
Также Шварц отметил, что получить визу "Вандер-Эльста" практически невозможно: система регистрации на визиты на сайтах немецких учреждений почти все время показывает, что свободных мест для записи просто не существует.
Но даже если удастся записаться, нужно физически присутствовать в немецком посольстве, а также собрать огромное количество документов. По его словам, процедура намеренно разработана так, чтобы за один раз заявку можно было подать только на одного работника – а это очень неудобно, ведь обычно отправляют целую команду работников.
Какие документы нужны для работы в Германии?
Украинцы, имеющие статус временной защиты, получают разрешение на работу в Германии автоматически. А вот во всех других случаях для легального трудоустройства в стране нужно собрать определенные документы, пишет Visit Ukraine.
- Паспорт и рабочая виза, или вид на жительство.
- Дипломы и другие документы подтверждения квалификации. В некоторых случаях нужно пройти процедуру их признания в Германии.
- Резюме и рекомендательные письма.
- Разрешение на работу, что обычно оформляет работодатель.
- Медицинское страхование.
Какие еще новости из Германии стоит знать?
Украинка, живущая в Германии, раскрыла, почему быть мамой в этой стране очень просто. Кроме доступности дорог и лестниц для колясок, в стране также существует широкая система не только физической, но и моральной поддержки для родителей.
Кроме того, в Германии можно обставить квартиру мебелью, не потратив ни одного евро. Украинка рассказала, как это сделать.