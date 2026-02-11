Германия имеет правило, согласно которому граждане стран, не входящих в ЕС, должны подать заявку на получение дополнительной визы в Германии – даже если ранее они уже прошли иммиграционный контроль в другом государстве-члене Евросоюза, пишет In Poland.

Почему украинских работников депортируют из Германии?

Украинцы, что хотят работать в Германии после того, как получили разрешение на проживание и трудоустройство в Германии, должны податься на получение дополнительной визы – так называемой визы Вандер-Эльста. И заявку на эту визу нужно подавать в немецких дипломатических представительствах. Эта же виза нужна и для того, чтобы отправлять работников в Германию на срок до 90 дней.

В Еврокомиссии заявили, что требование дополнительной визы нарушает законодательство ЕС: она ограничивает свободу предоставления услуг, что закреплена в договорах Евросоюза. На то, чтобы внести изменения в свои правила, страна имеет два месяца. Если Германия не ответит на обвинения Европейской комиссии, она может перейти к следующему этапу процедуры – и в конце концов это может привести к обращению в Суд ЕС.

В Европейском институте мобильности труда заявили, что задокументировали уже не один случай, когда работников, которых отправляли польские компании, задерживала немецкая полиция и принудительно доставляла к польской границе – и это несмотря на наличие у работников документов, подтверждающих легальность их статуса.

Часто подобные депортации еще и сопровождаются запретом посещать Германию, или все страны Шенгенской зоны на 2 года. Некоторых работников подвергали допросам и личным обыскам в полицейских участках, хотя они не нарушили ни одного закона.

Иногда их оставляли посреди леса у дороги с разряженными мобильными телефонами. Мы надеемся, что решение Европейской комиссии положит конец этой практике,

– заявил Стефан Шварц, глава института.

Также Шварц отметил, что получить визу "Вандер-Эльста" практически невозможно: система регистрации на визиты на сайтах немецких учреждений почти все время показывает, что свободных мест для записи просто не существует.

Но даже если удастся записаться, нужно физически присутствовать в немецком посольстве, а также собрать огромное количество документов. По его словам, процедура намеренно разработана так, чтобы за один раз заявку можно было подать только на одного работника – а это очень неудобно, ведь обычно отправляют целую команду работников.

Какие документы нужны для работы в Германии?

Украинцы, имеющие статус временной защиты, получают разрешение на работу в Германии автоматически. А вот во всех других случаях для легального трудоустройства в стране нужно собрать определенные документы, пишет Visit Ukraine.

Паспорт и рабочая виза, или вид на жительство. Дипломы и другие документы подтверждения квалификации. В некоторых случаях нужно пройти процедуру их признания в Германии. Резюме и рекомендательные письма. Разрешение на работу, что обычно оформляет работодатель. Медицинское страхование.

